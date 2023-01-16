Обозреватели СМИ отмечают, что ВСУ в расчете на решение хода боевых действий весенними наступлениями и контрнаступлениями не отправили свои передовые подразделения на защиту населенного пункта. В результате добровольцы, воюющие на стороне Украины, действуют отчаянно и несут существенные потери.

Times указала, что под «добровольцами» понимает наемников из Интернационального легиона, а именно канадцев, европейцев и американцев. При этом основную часть войск составляют граждане Украины.

Газета подчеркнула, что многие из указанных лиц не обладают нужным боевым опытом, в частности, в боях под Артемовском со стороны Украины участвовали водитель-дальнобойщик и изготовитель саун. Впоследствии командование ВСУ решило отвести с позиций малоподготовленных граждан и сейчас отправляет в Артемовск более опытных военнослужащих.

Ранее военный историк Евгений Норин назвал маловероятным оставление Артемовска ВСУ, поскольку у украинских военных сохраняются возможности удерживать населенный пункт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

