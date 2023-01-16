СМИ: Украина доверила оборону Артемовска иностранным наемникам
Киевские власти доверили защиту Артемовска непрофессиональным военнослужащим и иностранным наемникам. Об этом заявила газета Times.
Обозреватели СМИ отмечают, что ВСУ в расчете на решение хода боевых действий весенними наступлениями и контрнаступлениями не отправили свои передовые подразделения на защиту населенного пункта. В результате добровольцы, воюющие на стороне Украины, действуют отчаянно и несут существенные потери.
Times указала, что под «добровольцами» понимает наемников из Интернационального легиона, а именно канадцев, европейцев и американцев. При этом основную часть войск составляют граждане Украины.
Газета подчеркнула, что многие из указанных лиц не обладают нужным боевым опытом, в частности, в боях под Артемовском со стороны Украины участвовали водитель-дальнобойщик и изготовитель саун. Впоследствии командование ВСУ решило отвести с позиций малоподготовленных граждан и сейчас отправляет в Артемовск более опытных военнослужащих.
Ранее военный историк Евгений Норин назвал маловероятным оставление Артемовска ВСУ, поскольку у украинских военных сохраняются возможности удерживать населенный пункт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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