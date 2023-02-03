Глава Росгвардии заявил об увеличении числа европейских наемников в зоне СВО

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине стало больше европейских наемников, сообщает пресс-служба ведомства.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и руками

В ходе служебного совещания в Херсонской области он отметил, что они обладают значительным опытом участия в вооруженных конфликтах.

Золотов указал, что несмотря на это, сотрудники и военнослужащие Росгвардии «демонстрируют более высокий профессионализм и выучку при ведении боевых действий».

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские подразделения в городе Соледар включали в себя батальоны, полностью состоящие из иностранных бойцов, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:НаемникиУкраинаСпецоперацияРосгвардия
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