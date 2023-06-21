Врио главы ДНР заявил о более частой сдаче в плен бойцов ВСУ

Военнослужащие Вооружённых сил Украины в последнее время стали гораздо чаще складывать оружие и сдаваться в плен российской стороне. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, такая ситуация, не в последнюю очередь, объясняется тем, что бойцам ВСУ поступает информация о хорошем обращении с пленными. По оценке Пушилина, число сдающихся в плен выросло кратно, передает RT.

Российская и украинская стороны периодически проводят обмен пленными. Так, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», последняя по времени процедура была проведена 11 июня. По данным Минобороны РФ, с подконтрольных Киеву территорий вернулись 94 российских военных.

