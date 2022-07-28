Экс-депутат Рады Кива предупредил о новом наступлении ВСУ на Херсон

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинские военные заняты подготовкой нового наступления на Херсонскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Предварительная дата начала операции 10 августа», — подчеркнул он.

Кива также отметил, что сейчас военкоматы по всей стране активно собирают молодых людей для отправки на фронт.