Экс-депутат Рады Кива предупредил о новом наступлении ВСУ на Херсон
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинские военные заняты подготовкой нового наступления на Херсонскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Предварительная дата начала операции 10 августа», — подчеркнул он.
Кива также отметил, что сейчас военкоматы по всей стране активно собирают молодых людей для отправки на фронт.
Экс-депутат также добавил, что это контрнаступление - последняя попытка президента Владимира Зеленского изменить положение и сохранить свой пост.
Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытаются отбить Херсонскую область.
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