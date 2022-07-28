Экс-депутат Рады Кива предупредил о новом наступлении ВСУ на Херсон

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что украинские военные заняты подготовкой нового наступления на Херсонскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Предварительная дата начала операции 10 августа», — подчеркнул он.

Кива также отметил, что сейчас военкоматы по всей стране активно собирают молодых людей для отправки на фронт.

Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ

Экс-депутат также добавил, что это контрнаступление - последняя попытка президента Владимира Зеленского изменить положение и сохранить свой пост.

Ранее сообщалось, что ВСУ безуспешно пытаются отбить Херсонскую область.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияНаступлениеВладимир ЗеленскийВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры