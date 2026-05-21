«Игра по новым правилам»: В Совете Федерации оценили итоги визита Путина в Китай
России и Китаю удалось легитимизировать в глазах мирового сообщества многополярность как единственно возможный путь развития, сказал НСН Иван Новиков.
Визит российского лидера Владимира Путина в Китай выглядел куда более мощно, чем более ранняя поездка в Пекин его американского коллеги Дональда Трампа, об этом свидетельствует число подписанных конкретных договоренностей. Об этом в пресс-центре НСН заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.
«Я затрудняюсь назвать какие-то плоды визита Трампа в Китай. Он казался каким-то сиюминутным по сравнению с визитом Путина. Это легко понять по количеству подписанных конкретных документов между Россией и Китаем. Путин уже озвучил эту цифру: это порядка 40 документов различного уровня, две важнейших декларации. Москва и Пекин для мирового сообщества легитимизировали многополярность как единственно возможную реальность. Это очень важный шаг, о котором мы достаточно давно говорим, в том числе, на международных площадках, и очень серьезный сигнал для мировой экономики и бизнеса, который означает, что правила игры меняются, надо осваивать новые валюты, новую логистику и новую политическую реальность в целом, где Китай и Россия, учитывая их участие в БРИКС, создают новый центр силы. Наш визит был очень прагматичным, он был посвящен 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это продолжение большой кропотливой работы по сотрудничеству между нашими странами, которая ведется на протяжении долгих лет», — сказал Новиков.
Ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил, что внушительная делегация, с которой Путин прибыл в Китай, свидетельствует о желании Москвы еще сильнее упрочить и без того крепкие связи с Пекином и определить векторы развития на десятилетия вперед.
