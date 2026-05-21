Леопардовые слизни представляют такую же угрозу для садоводов как все остальные виды, есть множество способов борьбы с ними, рассказал НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

В Москве и Подмосковье могут появиться леопардовые слизни длиной до 20 сантиметров. Они являются хищниками — поедают рыжих дорожных слизней. Для человека они также могут быть опасны, так как переносят паразитов — нематод, сообщает «Газета.ру».

«Опасность у всех слизней примерно одинаковая, будь то обычные сетчатые, испанские или леопардовые. Другое дело, что инвазивные виды (чужеродный для данной местности вид животных, растений или грибов, - прим. НСН) чуть более опасны, потому что у них пока еще не так много естественных врагов.