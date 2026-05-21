Приманить пивом и скормить курицам: Как бороться с гигантскими леопардовыми слизнями
Опасность инвазивных видов не больше, чем от местных, заявил НСН глава «Садоводов России» Андрей Туманов.
Леопардовые слизни представляют такую же угрозу для садоводов как все остальные виды, есть множество способов борьбы с ними, рассказал НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
В Москве и Подмосковье могут появиться леопардовые слизни длиной до 20 сантиметров. Они являются хищниками — поедают рыжих дорожных слизней. Для человека они также могут быть опасны, так как переносят паразитов — нематод, сообщает «Газета.ру».
«Опасность у всех слизней примерно одинаковая, будь то обычные сетчатые, испанские или леопардовые. Другое дело, что инвазивные виды (чужеродный для данной местности вид животных, растений или грибов, - прим. НСН) чуть более опасны, потому что у них пока еще не так много естественных врагов.
Например, у сетчатого слизня огромное количество врагов: лягушки, ящерицы, ежи. А вот испанский менее вкусен, он более прожорлив и поэтому более крупный. То же самое с леопардовым слизнем. Не надо думать, что испанские или леопардовые слизи несут в себе какую-то гадость, а наш обычный нет. Все они примерно одинаковы», - пояснил Туманов.
Есть масса препаратов против слизней, но большинство садоводов их просто собирает.
«Садоводы устраивают ловушки для слизней: кладут фанерки или лопухи в тенистых местах, можно баночку с водой поставить, куда они заползают. В воду иногда добавляют пиво, на запах которого они неплохо идут. Слизни любят влагу и запах еды. Затем слизней можно отдать курицам, они их хорошо кушают», - рассказал глава объединения.
Верными методами борьбы с этим вредителями огородов является борьба с сорняками и зола.
«Слизни любят, когда все заросло сорняками, поэтому борьба с сорняками - это параллельно борьба со слизнями. Нужно лишить их кормовой базы. Кроме того, слизни терпеть не могут золу. Проползая через нее, они теряют слизь и погибают. Поэтому я просто вокруг капусты делаю защитные дорожки из золы. Это не радикальный метод, но, как правило, он неплохо работает», - посоветовал Туманов.
А вот химические средства для уничтожения улиток и слизней необходимо использовать с большой осторожностью.
«Все подобные препараты производятся на основе действующего вещества метальдегид. У них достаточно высокий класс опасности, поэтому при работе с ними надо соблюдать меры предосторожности. Пострадать от яда могут собаки или кошки. Если все-таки решили использовать химикаты, то перед их применением нужно прочитать инструкцию и работать в перчатках», - предупредил собеседник НСН.
