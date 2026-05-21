Закроются и обанкротятся? Как торговые сети выживают в условиях кризиса

Андрей Карпов заявил НСН, что ни о каком повальном закрытии магазинов и торговых точек речи не идет, однако уже 15 лет идет большая волна трансформации.

Российский ритейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, просто будут подстраиваться под новую модель покупательской активности. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Ритейл в России переживает один из самых сложных периодов за последние два десятилетия. Розничные сети столкнулись с падением прибыльности, снижением спроса и ростом расходов, пишут «Известия». Оценка экономической ситуации в розничной торговле в первом квартале 2026-го опустилась до –24 — это худший показатель за все 20 лет, в течение которых Росстат проводит такой мониторинг. Карпов раскрыл, как торговые сети выживают в этих условиях.

«Надо понимать, что в любом случае рынок меняется. Конкуренция обостряется в том числе из-за развития маркетплейсов, поэтому это тоже очень сильно влияет на ландшафт ритейла. И, соответственно, когда деньги перетекают в каналы маркетплейса, то какие-то участники торговли страдают. Процесс трансформации идет достаточно давно, лет 15. Закрытие бывает разное. «ВкусВилл» закрыл какое-то количество магазинов, но пострадал ли он от этого? Конечно, нет, потому что параллельно он констатирует, что у них более 50% оборота приходится на онлайн-заказы. А это значит, что можно создавать дарксторы. Это говорит о том, что покупатель поменялся», - объяснил он.

В 2026 году на рынке офлайн-ретейла в РФ не появилось ни одного нового бренда

При этом Карпов отметил, что нельзя считать, что все магазины повально закроются, просто покупатель будет приобретать товары там, где ему удобно.

«Если мы сравним российский ритейл 25-летней давности и сейчас, то увидим большую разницу. Где-то с 2010 года пошла некоторая оптимизация и по персоналу, и по торговым точкам. Ускорилась она с 2014-2015 года. Просто когда появились маркетплейсы, они перетащили покупательское внимание на себя. «М.Видео» вообще сильно лихорадит, они сильно потеряли относительно DNS, хотя были лидером на рынке. Теперь DNS обогнал и «М.Видео», и «Эльдорадо», и прочие. Так что нельзя говорить о том, что все закроется, просто покупатель берет там, где ему удобно, на нем это никак не отразилось», - подытожил он.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что некоторые представители традиционного ритейла не уделяли должного внимания «офлайну» в погоне за интернет-продажами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:КризисБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры