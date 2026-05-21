Закроются и обанкротятся? Как торговые сети выживают в условиях кризиса
Андрей Карпов заявил НСН, что ни о каком повальном закрытии магазинов и торговых точек речи не идет, однако уже 15 лет идет большая волна трансформации.
Российский ритейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, просто будут подстраиваться под новую модель покупательской активности. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.
Ритейл в России переживает один из самых сложных периодов за последние два десятилетия. Розничные сети столкнулись с падением прибыльности, снижением спроса и ростом расходов, пишут «Известия». Оценка экономической ситуации в розничной торговле в первом квартале 2026-го опустилась до –24 — это худший показатель за все 20 лет, в течение которых Росстат проводит такой мониторинг. Карпов раскрыл, как торговые сети выживают в этих условиях.
«Надо понимать, что в любом случае рынок меняется. Конкуренция обостряется в том числе из-за развития маркетплейсов, поэтому это тоже очень сильно влияет на ландшафт ритейла. И, соответственно, когда деньги перетекают в каналы маркетплейса, то какие-то участники торговли страдают. Процесс трансформации идет достаточно давно, лет 15. Закрытие бывает разное. «ВкусВилл» закрыл какое-то количество магазинов, но пострадал ли он от этого? Конечно, нет, потому что параллельно он констатирует, что у них более 50% оборота приходится на онлайн-заказы. А это значит, что можно создавать дарксторы. Это говорит о том, что покупатель поменялся», - объяснил он.
При этом Карпов отметил, что нельзя считать, что все магазины повально закроются, просто покупатель будет приобретать товары там, где ему удобно.
«Если мы сравним российский ритейл 25-летней давности и сейчас, то увидим большую разницу. Где-то с 2010 года пошла некоторая оптимизация и по персоналу, и по торговым точкам. Ускорилась она с 2014-2015 года. Просто когда появились маркетплейсы, они перетащили покупательское внимание на себя. «М.Видео» вообще сильно лихорадит, они сильно потеряли относительно DNS, хотя были лидером на рынке. Теперь DNS обогнал и «М.Видео», и «Эльдорадо», и прочие. Так что нельзя говорить о том, что все закроется, просто покупатель берет там, где ему удобно, на нем это никак не отразилось», - подытожил он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что некоторые представители традиционного ритейла не уделяли должного внимания «офлайну» в погоне за интернет-продажами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин вручит бойцам СВО звезды Героев
- Хабаровский губернатор объяснил проблемы со связью отключением от западных спутников
- Песков: Русские готовы к разговору с Европой
- Визит проигравшего: Почему поездка в Пекин стала политическим провалом для Трампа
- Приманить пивом и скормить курицам: Как бороться с гигантскими леопардовыми слизнями
- Закроются и обанкротятся? Как торговые сети выживают в условиях кризиса
- Умер автор песен Ваенги и Бичевской иеромонах Роман
- «Игра по новым правилам»: В Совете Федерации оценили итоги визита Путина в Китай
- Немецкий политолог: Украину примут в ЕС за уступки территорий России
- «А кто за рулем?»: Почему быстрая проверка легальности такси не принесет пользы