Российский ритейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, просто будут подстраиваться под новую модель покупательской активности. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.

Ритейл в России переживает один из самых сложных периодов за последние два десятилетия. Розничные сети столкнулись с падением прибыльности, снижением спроса и ростом расходов, пишут «Известия». Оценка экономической ситуации в розничной торговле в первом квартале 2026-го опустилась до –24 — это худший показатель за все 20 лет, в течение которых Росстат проводит такой мониторинг. Карпов раскрыл, как торговые сети выживают в этих условиях.

«Надо понимать, что в любом случае рынок меняется. Конкуренция обостряется в том числе из-за развития маркетплейсов, поэтому это тоже очень сильно влияет на ландшафт ритейла. И, соответственно, когда деньги перетекают в каналы маркетплейса, то какие-то участники торговли страдают. Процесс трансформации идет достаточно давно, лет 15. Закрытие бывает разное. «ВкусВилл» закрыл какое-то количество магазинов, но пострадал ли он от этого? Конечно, нет, потому что параллельно он констатирует, что у них более 50% оборота приходится на онлайн-заказы. А это значит, что можно создавать дарксторы. Это говорит о том, что покупатель поменялся», - объяснил он.