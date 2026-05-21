Визит проигравшего: Почему поездка в Пекин стала политическим провалом для Трампа
В отличие от неудачной поездки в Пекин президента США Дональда Трампа его российский коллега Владимир Путин сумел упрочить дружеские отношения с Китаем, сказал НСН Василий Колташов.
Планируя поездку в Китай, американский лидер Дональд Трамп видел ее в качестве визита победителя, рассчитывая на успех на Ближнем Востоке. Однако президент США потерпел в регионе сокрушительное поражение, и его визит в Пекин выглядел вялым и невыразительным. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Президент США Дональд Трамп рассчитывал нанести свой визит в Китай в качестве победителя, это то, как он видел свой визит в начале года. Трамп полагал, что приедет в Пекин ставить свои условия. Механизм этой победы известен: это агрессивные действия в отношении Ирана, которые должны были сломать Иран и открыть для США возможности взять иранские ресурсы и проникнуть в Среднюю Азию, чтобы там, имея Иран в качестве базы, чувствовать себя хозяевами. США рассекли бы таким образом Китай и Россию и могли начать форсированную трансформацию политических систем в странах региона, чтобы они действовали более решительно против Пекина и России. Но у Трампа ничего не получилось: он потерпел сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, его визит в Пекин выглядел вяло, глава КНР Си Цзиньпин его не встречал, и никакие цели США не достигли», — сказал Колташов.
Абсолютно другой характер был у визита в Пекин президента России Владимира Путина — его встреча с китайским лидером продемонстрировала готовность и дальше укреплять партнерские отношения.
«Совершенно иной характер из-за поражения американской большой игры на Ближнем Востоке приобрел визит президента России в Китай. Этот визит продемонстрировал, что все те заявления, которые делались о более чем дружеских отношениях Москвы и Пекина, остаются в силе, что США никак не могут повлиять на отношения России и Китая, что эти отношения будут крепнуть. Если даже наш товарооборот пока не вышел в зону $300 млрд, то он все равно туда придет. Уже достигнут товарооборот в размере $240 млрд по итогам 2025 года. Повторюсь, экономические связи будут крепнуть, никто не будет участвовать ни в каких действиях западных государств, враждебных друг другу. Москва и Пекин формируют новый центр мировой системы, экономики и политики, альтернативный Западу. У Запада не получается расшатать этот центр, навязать какие-то невыгодные Пекину условия, соответственно, не получается давить на Россию, потому что весь 2025 год Трамп боролся против продаж российской нефти», — подытожил он.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков заявил, что визит Путина в Китай выглядел куда более мощно, чем более ранняя поездка в Пекин Трампа, об этом свидетельствует число подписанных конкретных договоренностей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никаких движений: Как избежать укуса при встрече со змеей
- Двое учеников пострадали от взрыва петард в школе на юге Москве
- Путин вручит бойцам СВО звезды Героев
- Хабаровский губернатор объяснил проблемы со связью отключением от западных спутников
- Песков: Русские готовы к разговору с Европой
- Визит проигравшего: Почему поездка в Пекин стала политическим провалом для Трампа
- Приманить пивом и скормить курицам: Как бороться с гигантскими леопардовыми слизнями
- Закроются и обанкротятся? Как торговые сети выживают в условиях кризиса
- Умер автор песен Ваенги и Бичевской иеромонах Роман
- «Игра по новым правилам»: В Совете Федерации оценили итоги визита Путина в Китай