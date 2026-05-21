Абсолютно другой характер был у визита в Пекин президента России Владимира Путина — его встреча с китайским лидером продемонстрировала готовность и дальше укреплять партнерские отношения.

«Совершенно иной характер из-за поражения американской большой игры на Ближнем Востоке приобрел визит президента России в Китай. Этот визит продемонстрировал, что все те заявления, которые делались о более чем дружеских отношениях Москвы и Пекина, остаются в силе, что США никак не могут повлиять на отношения России и Китая, что эти отношения будут крепнуть. Если даже наш товарооборот пока не вышел в зону $300 млрд, то он все равно туда придет. Уже достигнут товарооборот в размере $240 млрд по итогам 2025 года. Повторюсь, экономические связи будут крепнуть, никто не будет участвовать ни в каких действиях западных государств, враждебных друг другу. Москва и Пекин формируют новый центр мировой системы, экономики и политики, альтернативный Западу. У Запада не получается расшатать этот центр, навязать какие-то невыгодные Пекину условия, соответственно, не получается давить на Россию, потому что весь 2025 год Трамп боролся против продаж российской нефти», — подытожил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков заявил, что визит Путина в Китай выглядел куда более мощно, чем более ранняя поездка в Пекин Трампа, об этом свидетельствует число подписанных конкретных договоренностей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

