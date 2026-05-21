Медведев заявил о неизбежной гибели Украины в исторической перспективе

Деградация бывшей Украины будет продолжаться, так как это необратимый процесс. Как пишет RT, об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что Зеленский не будет законной стороной для переговоров

Он отметил, что Украина безвозвратно потеряла более 20% своей территории, доставшейся ей после распада Советского Союза, и в будущем «несомненно утратит новые земли». Кроме того, Медведев указал, что страна уже потеряла более половины своего населения.

По его словам, «системный распад» Украины не смогут остановить «ни заявления западных стран о безграничной глобальной поддержке, ни лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз».

«В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», - написал политик в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей России в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры