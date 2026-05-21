Медведев заявил о неизбежной гибели Украины в исторической перспективе

Он отметил, что Украина безвозвратно потеряла более 20% своей территории, доставшейся ей после распада Советского Союза, и в будущем «несомненно утратит новые земли». Кроме того, Медведев указал, что страна уже потеряла более половины своего населения.

По его словам, «системный распад» Украины не смогут остановить «ни заявления западных стран о безграничной глобальной поддержке, ни лживые обещания вступления в НАТО или Евросоюз».

«В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», - написал политик в своём канале в мессенджере «Макс».

Ранее Медведев призвал отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей России в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».