Летний отдых в Абхазии стали бронировать на 13% чаще
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что 70% россиян выбирают в Абхазии отели три-четыре звезды, а вот пятизвездочных отелей сильно не хватает.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что в связи с финансовой выгодой спрос на Абхазию растет на 13% по сравнению с прошлым годом, а вот на Сочи, наоборот, падает. Однако вместе с тем в регионе есть серьезная нехватка пятизвездочных отелей.
«Мы видим в Сочи по броням минус 12%, а по Абхазии плюс примерно 13%. То есть сейчас ниспадающий тренд в Сочи и восходящий тренд в Абхазию. Выбирают люди в основном отели три-четыре звезды, это примерно 70% россиян. Оставшиеся выбирают одну-две звезды, либо вообще без звезд. Ну и в Абхазии, конечно, катастрофическая нехватка отелей пять звезд. Там буквально хватит пальцев на одной руке их посчитать, и они не строятся. В Абхазии предпочитают строить отели три-четыре звезды. Строительство идет, но не такое активное, как в России», - рассказал он.
Также он раскрыл, насколько подорожал отдых в Абхазии по сравнению с 2025 годом.
«В Абхазии полно отелей без звезд, одна-две звезды. Там цены выросли на 7-8% по сравнению с прошлым годом. А вот комфортабельные отели 4-5 звезд, которых не хватает, стали дороже на 15-20%», - уточнил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что самым выгодным направлением для пляжного отдыха грядущим летом, с финансовой точки зрения, станет Анапа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
