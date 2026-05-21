Умер автор песен Ваенги и Бичевской иеромонах Роман
Иеромонах Роман (Александр Матюшин-Правдин), песни на стихи которого исполняют Елена Ваенга, Жанна Бичевская, Сергей Безруков и другие, умер на 72-м году жизни. Как пишет ТАСС, об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
По его словам, трагедия произошла в аэропорту Белграда, когда иеромонах, служивший на приходах в Псковской области, возвращался в Россию.
«В последний день Пасхи. Успел», - написал митрополит на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Иеромонах Роман начал писать стихи ещё в юности. В 2012 году он был удостоен православной литературной премии имени Александра Невского в номинации «За вклад в русскую поэзию» В 2015 году получил золотую медаль имени Пушкина «За выдающийся вклад в литературу», пишут «Известия».
