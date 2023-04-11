Картаполов: Мобилизации в России нет и не планируется

Проведения новой волны мобилизации в России не планируется, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.

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«Ее [мобилизации] нет и не планируется», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Генштабе РФ сообщили, что планов проведения второй волны мобилизации в стране нет. По словам начальника управления главного организационно-мобилизационного управления ГШ Владимира Цимлянского, мобилизованных ранее и добровольцев достаточно для выполнения задач в рамках специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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