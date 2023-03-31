В Генштабе заверили, что не планируют проводить вторую волну мобилизации

«Тех, кто уже призван на военную службу, а также ... добровольно изъявивших желание участвовать в [специальной военной] операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — цитирует Цимлянского РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает возможность новой волны мобилизации, напоминает телеканал «360».

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столичные военкоматы, рассылая повестки, лишь планово обновляют учетные данные, работа по второй волне мобилизации не ведется, пишет Ura.ru.

