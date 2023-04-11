Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных
Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся всех военнообязанных. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
По словам парламентария, нововведения коснутся всех граждан, которые находятся в запасе. При этом нормы не распространятся на мобилизованных: они уже призваны и проходят службу в Вооруженных силах РФ.
Председатель думского комитета также отметил, что проведения мобилизации в стране сейчас не планируется.
Ранее Картаполов сообщил, что в России могут ввести электронные оповещения от военкоматов, которые будут дублировать традиционные повестки. Также в стране планируют создать единый реестр военнообязанных, для организации учета будут использовать защищенный государственный информационный ресурс, пишет «Свободная пресса». Уклоняющихся от призыва ожидают обеспечительные меры, в том числе запрет на выезд и заключение сделок. Госдума во вторник рассмотрит соответствующие поправки в законодательство, отмечает РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- В Москве ввели в эксплуатацию 19 домов по программе реновации с начала года
- Президент Бразилии посетит Китай с государственным визитом
- Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска
- Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву
- СМИ: ЦБ рекомендовал перевозчикам отключить автоматическую страховку при покупке авиабилета
- Старт первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложили до 12 апреля
- Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных
- Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении
- В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru