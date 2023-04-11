Картаполов: Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

По словам парламентария, нововведения коснутся всех граждан, которые находятся в запасе. При этом нормы не распространятся на мобилизованных: они уже призваны и проходят службу в Вооруженных силах РФ.

Председатель думского комитета также отметил, что проведения мобилизации в стране сейчас не планируется.

Ранее Картаполов сообщил, что в России могут ввести электронные оповещения от военкоматов, которые будут дублировать традиционные повестки. Также в стране планируют создать единый реестр военнообязанных, для организации учета будут использовать защищенный государственный информационный ресурс, пишет «Свободная пресса». Уклоняющихся от призыва ожидают обеспечительные меры, в том числе запрет на выезд и заключение сделок. Госдума во вторник рассмотрит соответствующие поправки в законодательство, отмечает РИА ФАН.

