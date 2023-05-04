«Как клоуны»: Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что разбираясь с атакой беспилотников на Кремль нужно в первую очередь наказать того, кто отвечает за борьбу с дронами, сообщает пресс-служба бизнесмена.
Он отметил, что применение ядерного оружия в ответ на произошедшее невозможно, об этом «никакой речи быть не может».
Пригожин считает, что России следует «отвечать такими же беспилотниками», но сначала необходимо «приложить все усилия», чтобы «стать ведущей державой» в это области.
«А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», - заключил бизнесмен.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ответ на атаку на Кремль депутаты будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить «киевский террористический режим», передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 273 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+7 482 / сут.
- СМИ: Закрытый на ремонт участок Замоскворецкой ветки московского метро откроют 10 мая
- СМИ: Индия не смогла договориться с РФ о расчётах в рупиях
- «Как клоуны»: Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль
- Потушен пожар возле бетонного завода на Ставрополье. Видео
- Зеленский предложил создать международный трибунал против России
- Коренные народы Содружества потребовали извинений от Карла III
- Запросивший аварийную посадку самолёт «Аэрофлота» сел в Шереметьеве
- Фанатка сделала фото в трусах на могиле Михаила Горшенёва
- Киев объяснил присутствие войск на границе с Молдавией
- СМИ: Атаковавшие Кремль беспилотники засекли ещё в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru