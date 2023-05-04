«Как клоуны»: Пригожин заявил о невозможности ядерного удара в ответ на атаку на Кремль

Он отметил, что применение ядерного оружия в ответ на произошедшее невозможно, об этом «никакой речи быть не может».

Пригожин считает, что России следует «отвечать такими же беспилотниками», но сначала необходимо «приложить все усилия», чтобы «стать ведущей державой» в это области.

«А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», - заключил бизнесмен.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ответ на атаку на Кремль депутаты будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить «киевский террористический режим», передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

