Миронов призвал к ликвидации властей Украины в ответ на покушение на Путина
Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что покушение на президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО.
Также он считает, что атака беспилотников на Кремль является «самым настоящим casus belli – поводом к войне».
«К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», - написал политик.
Миронов добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского «и его хунты» есть только три варианта развития событий: «либо повторить судьбу Гитлера или террориста Дудаева, либо предстать перед Международным трибуналом».
Ранее представитель офиса Зеленского Сергей Никифоров считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «приём» с беспилотниками - ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru