Миронов призвал к ликвидации властей Украины в ответ на покушение на Путина

Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов в своём Telegram-канале заявил, что покушение на президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО.

Появилось видео предполагаемой атаки Кремля беспилотником

Также он считает, что атака беспилотников на Кремль является «самым настоящим casus belli – поводом к войне».

«К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», - написал политик.

Миронов добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского «и его хунты» есть только три варианта развития событий: «либо повторить судьбу Гитлера или террориста Дудаева, либо предстать перед Международным трибуналом».

Ранее представитель офиса Зеленского Сергей Никифоров считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «приём» с беспилотниками - ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийСергей МироновПокушениеВладимир Путин

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