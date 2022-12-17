Кадыров заявил об успешной атаке на позиции противника в зоне СВО
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
По словам чеченского лидера, «натовские силы», которые противостоят российским спецподразделениям на Украине, «находятся в крайне невыгодном положении». Глава Чечни заявил, что батальон «Запад-АХМАТ», которым командует боевой офицер Исмаил Агуев, совершил «успешную атаку на вражеские оборонительные позиции».
Кадыров отметил, что «другие наши подразделения» совершают «такие же успехи» в зоне своей ответственности.
Ранее Кадыров рассказал, что в Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Он отметил, что оружие перешло в распоряжение российских войск и «будет исправно служить» на благо жителей региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- Кадыров заявил об успешной атаке на позиции противника в зоне СВО
- Минобороны РФ: ПВО Украины «расстреляли» значительный ресурс по ложным целям ВС РФ
- Во Франции раскритиковали поведение Зеленского
- СМИ: Польша планирует захват Западной Украины и организацию референдума
- В Минобороны РФ подтвердили нанесение массированного удара по объектам энергетики на Украине
- Срочная-срочная служба. Военкомы поспорили об изменении сроков службы
- Минобороны РФ: Сорвана попытка переброски ВСУ иностранного оружия в зону боевых действий
- Захарова: Болезненные последствия антироссийских санкций для ЕС будут нарастать
- В Минобороны не планируют увеличивать продолжительность срочной службы
- В Подмосковье военком объявил о возврате к двухлетней срочной службе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru