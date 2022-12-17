Кадыров заявил об успешной атаке на позиции противника в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешной атаке на оборонительные позиции противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

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По словам чеченского лидера, «натовские силы», которые противостоят российским спецподразделениям на Украине, «находятся в крайне невыгодном положении». Глава Чечни заявил, что батальон «Запад-АХМАТ», которым командует боевой офицер Исмаил Агуев, совершил «успешную атаку на вражеские оборонительные позиции».

Кадыров отметил, что «другие наши подразделения» совершают «такие же успехи» в зоне своей ответственности.

Ранее Кадыров рассказал, что в Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Он отметил, что оружие перешло в распоряжение российских войск и «будет исправно служить» на благо жителей региона.



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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:РоссияУкраинаКадыровРамзан Кадыров
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