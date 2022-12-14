Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что оружие перешло в распоряжение российских войск и «будет исправно служить» на благо жителей региона.

«Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям», — написал он.