Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что оружие перешло в распоряжение российских войск и «будет исправно служить» на благо жителей региона.
«Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям», — написал он.
Ранее Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск.
По его словам, о каком-либо отступлении быть не может, прошла перегруппировка войск, в результате которой имеющиеся силы были переведены на более удачные позиции.
Ранее глава Чечни рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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