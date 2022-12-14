Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что оружие перешло в распоряжение российских войск и «будет исправно служить» на благо жителей региона.

«Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям», — написал он.

Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый тяжёлый период

Ранее Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск.

По его словам, о каком-либо отступлении быть не может, прошла перегруппировка войск, в результате которой имеющиеся силы были переведены на более удачные позиции.

Ранее глава Чечни рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРамзан Кадыров
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