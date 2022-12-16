Песков назвал чушью слухи о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского

Утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что президент Владимир Путин в начале спецоперации поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского являются недостоверными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый тяжёлый период

«Это полная чушь», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на данные разведки Украины утверждала, что Путин якобы приказал Кадырову в начале СВО занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать украинского президента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры