Песков назвал чушью слухи о поручении Кадырову ликвидировать Зеленского
Утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что президент Владимир Путин в начале спецоперации поручил главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского являются недостоверными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это полная чушь», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, где со ссылкой на данные разведки Украины утверждала, что Путин якобы приказал Кадырову в начале СВО занять правительственные здания в Киеве и ликвидировать украинского президента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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