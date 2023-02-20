СМИ: Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском

Российская частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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«Штурмовые группы вклинились между Берховкой и тылом обороны ВСУ в районе Ягодного», — отмечает СМИ.

Бойцы «Вагнера» уже заняли северную часть населенного пункта. Это позволяет зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.

Ранее ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Парасковиевка в ДНР, напоминает Газета.ру.

Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что при активном наступлении российских сил группировка ВСУ в Артемовске обречена: противник уже вывел из города все командование, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияДНРЧВК "Вагнер"Украина
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