СМИ: Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском

«Штурмовые группы вклинились между Берховкой и тылом обороны ВСУ в районе Ягодного», — отмечает СМИ.

Бойцы «Вагнера» уже заняли северную часть населенного пункта. Это позволяет зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.

Ранее ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Парасковиевка в ДНР, напоминает Газета.ру.

Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что при активном наступлении российских сил группировка ВСУ в Артемовске обречена: противник уже вывел из города все командование, пишет Ura.ru.

