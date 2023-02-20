СМИ: Бойцы «Вагнера» прорвали оборону ВСУ в Берховке под Артемовском
Российская частная военная компания «Вагнер» прорвала оборону украинской армии в Берховке близ Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Штурмовые группы вклинились между Берховкой и тылом обороны ВСУ в районе Ягодного», — отмечает СМИ.
Бойцы «Вагнера» уже заняли северную часть населенного пункта. Это позволяет зайти в тыл противника и отрезать его отход в Артемовск.
Ранее ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Парасковиевка в ДНР, напоминает Газета.ру.
Между тем советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что при активном наступлении российских сил группировка ВСУ в Артемовске обречена: противник уже вывел из города все командование, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru