Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в ходе внезапных наступательных действий бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР уничтожили свыше 200 националистов и вывели из строя более 10 единиц боевой техники.

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По его словам, об этом ему сообщил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. В результате прорыва оборону под контроль были взяты населённые пункты Южный и Воеводовка, под полным контролем российских военнослужащих также находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, освобождён пороховой завод «Заря».

«Подобные успехи - явный показатель доминирования Российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии», - добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российскими силами и подразделениями ЛНР на луганском направлении был взят под контроль населённый пункт Светличное.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбассЛНРРамзан Кадыров
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