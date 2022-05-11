Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в ходе внезапных наступательных действий бойцы подразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР уничтожили свыше 200 националистов и вывели из строя более 10 единиц боевой техники.
По его словам, об этом ему сообщил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. В результате прорыва оборону под контроль были взяты населённые пункты Южный и Воеводовка, под полным контролем российских военнослужащих также находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, освобождён пороховой завод «Заря».
«Подобные успехи - явный показатель доминирования Российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии», - добавил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что российскими силами и подразделениями ЛНР на луганском направлении был взят под контроль населённый пункт Светличное.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- Кравцов: Историческое просвещение в начальных классах начнётся с 1 сентября
- Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР
- Чешским гражданам разрешили вступить в украинскую армию
- Болгария и США договорилась о поставках газа по ценам ниже, чем у «Газпрома»
- В Госдуме призвали уничтожить все украинские мосты через Днепр
- Путин заявил о недовольстве партнёров поддержкой РФ жителей Донбасса
- Посол США Салливан покинул здание МИД РФ вместе с послом Польши
- На Илью Яшина составили четыре протокола о дискредитации ВС РФ
- Процедуру банкротства оператора «Северного потока - 2» приостановили до сентября
- Путин уволил замдиректора ФСИН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru