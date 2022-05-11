Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР

По его словам, об этом ему сообщил его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов. В результате прорыва оборону под контроль были взяты населённые пункты Южный и Воеводовка, под полным контролем российских военнослужащих также находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник, освобождён пороховой завод «Заря».

«Подобные успехи - явный показатель доминирования Российской армии. Все планы нациков, бандеровцев и шайтанов избежать заслуженного наказания рушатся при одном лишь виде приближающейся бесстрашной армии», - добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российскими силами и подразделениями ЛНР на луганском направлении был взят под контроль населённый пункт Светличное.

