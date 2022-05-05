Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Светличное в Донбассе
Населенный пункт Светличное на луганском направлении взят под контроль российскими силами и подразделениями Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством ... генерал-майора Шарипа Делимханова совместно с Народной милицией ЛНР и сил Минобороны РФ стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что в Светличном «завершается зачистка», пишет Газета.ру. В дальнейшем на контролируемых территориях проведут гуманитарные мероприятия, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- Экономист посоветовал не торопиться с продажей и покупкой иностранной валюты
- Два самолета не смогли приземлиться из-за тумана в Перми
- В Британии предположили, что антироссийские санкции ударят по самой Европе
- Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Светличное в Донбассе
- Крыло правящей партии Швеции не поддержало вступление страны в НАТО
- СМИ: США предоставили Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных
- В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
- Премьер Японии: Российские санкции «абсолютно неприемлемы»
- Экономист спрогнозировал падение цен на электронику
- СМИ: под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru