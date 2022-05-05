Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Светличное в Донбассе

Населенный пункт Светличное на луганском направлении взят под контроль российскими силами и подразделениями Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством ... генерал-майора Шарипа Делимханова совместно с Народной милицией ЛНР и сил Минобороны РФ стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что в Светличном «завершается зачистка», пишет Газета.ру. В дальнейшем на контролируемых территориях проведут гуманитарные мероприятия, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассРамзан Кадыров
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