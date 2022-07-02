Как сообщил чиновник в беседе с ТАСС, в Лисичанске и окрестностях города находится около 2 150 теробороновцев, которых «пригнали» из Львовской, Ровенской областей, Одессы и Днепропетровска для зашиты «целого войска» иностранных бойцов.

Киселев добавил, в ближайшие дни союзные силы полностью возьмут Лисичанск под контроль, «денацификация и демилитаризация неизбежны» для находящихся там украинских бойцов.

