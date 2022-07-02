В ЛНР рассказали о тысячах бойцов территориальной обороны ВСУ в Лисичанске
Более двух тысяч бойцов украинской территориальной обороны находятся в окруженном Лисичанске. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
Как сообщил чиновник в беседе с ТАСС, в Лисичанске и окрестностях города находится около 2 150 теробороновцев, которых «пригнали» из Львовской, Ровенской областей, Одессы и Днепропетровска для зашиты «целого войска» иностранных бойцов.
Киселев добавил, в ближайшие дни союзные силы полностью возьмут Лисичанск под контроль, «денацификация и демилитаризация неизбежны» для находящихся там украинских бойцов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе
- В ЛНР рассказали о тысячах бойцов территориальной обороны ВСУ в Лисичанске
- Зампостпреда Полянский оценил заявления главы МИД Украины об обращении в суд ООН
- Россия выйдет из частичных соглашений Совета Европы
- Вузы Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру
- СМИ: G7 может уступить глобальное лидерство странам БРИКС
- Зеленский указал на снижение интереса к конфликту на территории Украины
- Аэродром «Левашово» в Ленобласти открыли для международных полетов
- В Ryanair спрогнозировали рост цен на авиабилеты в среднесрочной перспективе
- В Египте акула напала на туристку из Австрии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru