Глава Чечни Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР
Масштабное наступление в Донецкой народной республике (ДНР) ведет второй корпус Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) и подразделение «Ахмат», рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Начало наступления произошло после того, как благодаря выдержанной союзными войсками «тактической паузе», Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли свои позиции.
«Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», — написал Кадыров.
По его мнению, теперь украинским войскам вместо контрнаступления нужно думать только о спасении жизни бойцов, которые Кадыров назвал «никчемными».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что бойцы из различных регионов России «готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины» - после двухнедельных ускоренных курсов на Донбасс отправилась новая группа добровольцев.
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