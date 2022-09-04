Глава Чечни Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

Начало наступления произошло после того, как благодаря выдержанной союзными войсками «тактической паузе», Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли свои позиции.

«Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», — написал Кадыров.

По его мнению, теперь украинским войскам вместо контрнаступления нужно думать только о спасении жизни бойцов, которые Кадыров назвал «никчемными».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что бойцы из различных регионов России «готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины» - после двухнедельных ускоренных курсов на Донбасс отправилась новая группа добровольцев.

