Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев на Украину

По его словам, после двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, для участия в спецоперации отправилась очередная группа добровольцев.

«Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов! Пусть их совместные усилия, мужество и героизм принесут победу России и свободу Донбассу!» - написал он.

Ранее Кадыров заявил, что республиканские власти приобрели бронемашины «Ахмат» для нужд чеченских военных, участвующих в спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, пишут «Известия».