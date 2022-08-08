Кадыров заявил об отправке новой группы добровольцев на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что бойцы из различных регионов России «готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины».
По его словам, после двухнедельных курсов ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе, для участия в спецоперации отправилась очередная группа добровольцев.
«Мы желаем нашим воинам удачной охоты на бандеровцев, нациков и шайтанов! Пусть их совместные усилия, мужество и героизм принесут победу России и свободу Донбассу!» - написал он.
Ранее Кадыров заявил, что республиканские власти приобрели бронемашины «Ахмат» для нужд чеченских военных, участвующих в спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, пишут «Известия».
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