Кадыров объявил, что отправляет на Украину более 600 добровольцев

Более 600 человек в группе добровольцев отправлены для участия в спецоперации на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Более 600 воинов в полной экипировке и огромным желанием очистить от бандитов земли ДНР и ЛНР, а также всей Украины собрались в международном аэропорту Грозный имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Среди них не только представители силовых структур Чеченской республики и ее жители, но также и добровольцы из других регионов России», - отметил глава республики.

Кадыров написал, что добровольческое движение для участия в специальной операции в Донбассе и на Украине набирает обороты.

«Все больше желающих внести свой вклад в общее дело защиты интересов нашего Отечества и жителей ДНР и ЛНР от преступных посягательств украинских нацистов», - написал глава Чечни.

По словам Кадырова, добровольцев объединяет общая цель – «поскорее покончить с бандформированиями на Украине и призвать к ответу террористов».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине собирают в Гудермесе на базе Российского университета спецназа, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДобровольцыКадыровРамзан Кадыров
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