Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР

По его словам, российские войска, а также силы Народной милиции республики начали массированное наступление, используя при этом «новые тактические приёмы».

«Используя новые тактические приёмы, они стали ещё намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — подчеркнул он.

Ранее Кадыров заявил, что из Грозного на Украину отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

