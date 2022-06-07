Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры активных боев в лесной и жилой местности в Луганской народной республике (ЛНР).
По его словам, российские войска, а также силы Народной милиции республики начали массированное наступление, используя при этом «новые тактические приёмы».
«Используя новые тактические приёмы, они стали ещё намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», — подчеркнул он.
Ранее Кадыров заявил, что из Грозного на Украину отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
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