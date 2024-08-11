Кадыров сообщил об уничтожении колонны ВСУ в Курской области

На территории Курской области уничтожена колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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По его словам, колонну разгромили военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» совместно с 810-й отдельной бригадой морской пехоты.

Уцелевших солдат противника заблокировали недалеко от места боестолкновения, добавил Кадыров.

Министерство обороны РФ в воскресенье сообщило, что в течение суток подразделения группировки «Север» предотвратили попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь России. Атаки отражены в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьРамзан Кадыров

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