Кадыров сообщил об уничтожении колонны ВСУ в Курской области
На территории Курской области уничтожена колонна техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, колонну разгромили военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» совместно с 810-й отдельной бригадой морской пехоты.
Уцелевших солдат противника заблокировали недалеко от места боестолкновения, добавил Кадыров.
Министерство обороны РФ в воскресенье сообщило, что в течение суток подразделения группировки «Север» предотвратили попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь России. Атаки отражены в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru