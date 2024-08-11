Власти Курской области назвали фейком рассылку сообщений об эвакуации
Распространяемая информация о начале эвакуации в Курской области не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства в Telegram.
В кабмине Курской области отметили, что фейковая информация распространяется украинскими спецслужбами от имени врио губернатора Алексея Смирнова.
«В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы», - сказано в сообщении.
Украинские войска в воскресенье обстреляли Курск. Власти города заявили о повреждении семи домов и двух детских садов, передает «Радиоточка НСН».
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