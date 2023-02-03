Кадыров: Российские силы отбили у ВСУ опорный пункт возле села Веселое
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» и 2-я бригада 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России отбили у противника важный опорный пункт в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт. Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении», — написал политик в своем Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что российские военные обеспечены всем необходимым для успешных боевых действий, «особенно с учетом многочисленных трофеев», полученных после взятия опорного пункта.
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