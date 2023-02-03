Кадыров: Российские силы отбили у ВСУ опорный пункт возле села Веселое

«После серии эффективных атак на противника им удалось зафиксироваться в районе населенного пункта Веселое, отбив стратегически важный опорный пункт. Теперь бойцы намерены продолжить успешное продвижение, находясь в более выгодном положении», — написал политик в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что российские военные обеспечены всем необходимым для успешных боевых действий, «особенно с учетом многочисленных трофеев», полученных после взятия опорного пункта.

