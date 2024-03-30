Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ на Белгородском направлении

«Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу... Об этом докладывает дорогой брат, начальник ОМВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, противник попытался скрыться в заброшенном здании. Местонахождение диверсантов оперативно выявила аэроразведка, артиллерия ликвидировала противника. Кадыров подчеркнул, что грамотная и эффективная работа военных позволила не допустить прорыва диверсантов через границу.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с успешно отраженной попыткой группы противника проникнуть на территорию Белгородской области на Харьковском направлении.

