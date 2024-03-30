Кадыров рассказал об уничтожении украинской ДРГ на Белгородском направлении
Российские военные ликвидировали группу диверсантов в приграничном районе на Белгородском направлении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу... Об этом докладывает дорогой брат, начальник ОМВД России по Курчалоевскому району Рустам Агуев», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, противник попытался скрыться в заброшенном здании. Местонахождение диверсантов оперативно выявила аэроразведка, артиллерия ликвидировала противника. Кадыров подчеркнул, что грамотная и эффективная работа военных позволила не допустить прорыва диверсантов через границу.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с успешно отраженной попыткой группы противника проникнуть на территорию Белгородской области на Харьковском направлении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru