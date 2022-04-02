Кадыров рассказал о штурме завода в Мариуполе
Российские бойцы полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова начали штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе. Операцией командует Замид Чалаев, сообщил в своем Telegram-канале чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Военные «решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия».
«У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая. За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество - в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим!» - написал Кадыров.
Он убежден, что час расплаты «нациков» «за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в полностью блокированном Мариуполе остались приблизительно 4 тысячи украинских военных и боевиков националистов, передаёт ТАСС.
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