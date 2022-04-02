Кадыров рассказал о штурме завода в Мариуполе

Военные «решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия».

«У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая. За спиной сотрудников полка сотни проведенных успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике. Наше преимущество - в богатом боевом опыте ребят. За нами правда, а, значит, победим!» - написал Кадыров.

Он убежден, что час расплаты «нациков» «за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близок».

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в полностью блокированном Мариуполе остались приблизительно 4 тысячи украинских военных и боевиков националистов, передаёт ТАСС.

