Басурин рассказал, где в Мариуполе остались украинские боевики

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в полностью блокированном Мариуполе остались приблизительно 4 тысячи украинских военных и боевиков националистов, передаёт ТАСС.

По его словам, все они сосредоточены в трёх очагах сопротивления.

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«Это центр города, «Азовсталь» и порт», — пояснил Басурин.

Ранее Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинским боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.

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ТЕГИ:Эдуард БасуринВоенныеВСУМариуполь
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