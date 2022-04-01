Басурин рассказал, где в Мариуполе остались украинские боевики
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в полностью блокированном Мариуполе остались приблизительно 4 тысячи украинских военных и боевиков националистов, передаёт ТАСС.
По его словам, все они сосредоточены в трёх очагах сопротивления.
«Это центр города, «Азовсталь» и порт», — пояснил Басурин.
Ранее Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал засевшим на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинским боевикам один день, чтобы сложить оружие и сдаться.
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