Кадыров рассказал о бегстве нацбатальонов Украины при наступлении чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и участников националистических батальонов от чеченских военных, которые освобождают населенные пункты Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«Наши бойцы обеспечивают местное население освобожденных территорий долгожданной защитой. Вооруженные силы Украины и «хваленые» нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — отметил Кадыров.

По словам чеченского лидера, местное население «встречает Российскую армию добрыми словами».

«Мы безмерно благодарны народу Украины, который противостоит ложной пропаганде киевского режима. Уверен, что в скором времени Российская армия избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом», — заявил политик.

Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.

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ТЕГИ:УкраинаЧечняРамзан Кадыров
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