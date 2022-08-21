Кадыров пообещал быстрое разминирование поселка Пески
Разминирование освобожденного поселка Пески под Донецком завершится уже в ближайшее время. Его жители смогут спокойно вернуться в свои дома, пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После освобождения любого населенного пункта требуется время на поиск схронов и зачистку от мин. <...> На очистку уйдет немного времени, после чего жители поселка [Пески] смогут спокойно передвигаться по улицам и восстанавливать мирную жизнь», - написал он в своем Telegram-канале.
Освобождение поселка дало возможность союзным войскам отбросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от границы Донецка еще на несколько километров.
«Как я и сообщал ранее, войска продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирного населения и инфраструктуры», - отметил Кадыров.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что населенный пункт Пески, находящийся в Донецкой народной республике (ДНР), полностью перешел под контроль союзных сил.
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