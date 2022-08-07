Глава ДНР Пушилин сообщил подробности «дозачистки» в поселке Пески
По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, в поселке Пески в ДНР проводится «дозачистка» позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.
«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — отметил Пушилин.
По его словам, «брать» Пески было сложно - «противник буквально вгрызся в землю». А при бегстве подразделений ВСУ войска союзников натыкались на блиндажи с боеприпасами и картами. На отдельных написаны боевые приказы.
«Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», — рассказал глава ДНР.
Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики Илья Емельянов рассказал, что поселок Пески под Донецком перешел под контроль союзных сил.
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