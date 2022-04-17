Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском
Чеченский лидер Рамзан Кадыров разместил кадры, на которых запечатлены реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности под Луганском.
«Систематически мы становимся обладателями эксклюзивного видеоматериала с луганского направления, где, собственно, находится сам Бено в составе Вооруженных сил РФ. <...> Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы в тотчас израсходовать весь боезапас», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, из-за плохой связи на территории проведения спецоперации не получается «своевременно выпустить материал в массы». Глава Чечни уточнил, что опубликованное видео снято 15 апреля.
Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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