Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском

«Систематически мы становимся обладателями эксклюзивного видеоматериала с луганского направления, где, собственно, находится сам Бено в составе Вооруженных сил РФ. <...> Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы в тотчас израсходовать весь боезапас», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, из-за плохой связи на территории проведения спецоперации не получается «своевременно выпустить материал в массы». Глава Чечни уточнил, что опубликованное видео снято 15 апреля.

Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

