Кадыров показал реактивные системы залпового огня под Луганском

Чеченский лидер Рамзан Кадыров разместил кадры, на которых запечатлены реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности под Луганском.

Госдеп: США продолжат поставки оружия на Украину

«Систематически мы становимся обладателями эксклюзивного видеоматериала с луганского направления, где, собственно, находится сам Бено в составе Вооруженных сил РФ. <...> Бено демонстрирует нам реактивные системы залпового огня в полной боевой готовности, ожидающие поступления координат-позиций противника, чтобы в тотчас израсходовать весь боезапас», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, из-за плохой связи на территории проведения спецоперации не получается «своевременно выпустить материал в массы». Глава Чечни уточнил, что опубликованное видео снято 15 апреля.

Ранее Министерство иностранных дел России направило всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм
ТЕГИ:ОружиеЛуганскКадыровРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры