Госдеп: США продолжат поставки оружия на Украину
Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс в эфире телеканала CNN заявил в пятницу, что, несмотря на все заявления Москвы о рисках наращивания поставок военной помощи Киеву, это не изменит позицию Вашингтона по данному вопросу.
«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», - подчеркнул представитель Госдепа.
Как отмечается, таким образом, он ответил Москве, которая согласно недавней публикации газеты Washington Post, по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон от необдуманных поставок оборонной помощи Украине.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 432 / сут.
Умерли
373 тыс.+261 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+19 523 / сут.
- Госдеп: США продолжат поставки оружия на Украину
- Финский министр сообщила о скором присоединении страны к НАТО
- СМИ: Генпрокуратура Украины допустила возможность обмена Медведчука до суда
- Google и Wikimedia грозит штраф до 12 млн рублей за статьи об операции на Украине
- Психиатр объяснил, зачем бойцам ВСУ могут понадобиться наркотики
- МИД: Москва высылает из страны 18 сотрудников представительства ЕС
- Самым богатым сенатором снова стал представитель Камчатки Пономарев
- Эксперт объяснил, к чему приведёт отказ ЕС от российских энергоносителей
- Политолог оценил вероятность объявления импичмента Байдену
- Самым богатым депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий из КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru