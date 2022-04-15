Госдеп: США продолжат поставки оружия на Украину

Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс в эфире телеканала CNN заявил в пятницу, что, несмотря на все заявления Москвы о рисках наращивания поставок военной помощи Киеву, это не изменит позицию Вашингтона по данному вопросу.

«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», - подчеркнул представитель Госдепа.

В Пентагоне не увидели попыток России перекрыть поставки оружия на Украину

Как отмечается, таким образом, он ответил Москве, которая согласно недавней публикации газеты Washington Post, по дипломатическим каналам якобы предостерегала Вашингтон от необдуманных поставок оборонной помощи Украине.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:РоссияКиевПоставкиВоенныеГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры