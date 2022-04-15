Госдеп: США продолжат поставки оружия на Украину

Официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс в эфире телеканала CNN заявил в пятницу, что, несмотря на все заявления Москвы о рисках наращивания поставок военной помощи Киеву, это не изменит позицию Вашингтона по данному вопросу.

«У нас есть обязательство продолжать делать то, что мы делаем для поддержки наших украинских партнеров. Мы намерены продолжать это делать. Россия сделала ряд заявлений - приватных и публичных. Однако ничто из этого не заставит нас отказаться от стратегии, которую мы избрали», - подчеркнул представитель Госдепа.