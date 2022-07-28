Кадыров показал чеченских солдат в форме с нашивками «На Киев»

Он также опуликовал видеозапись и показал солдат, на форме которых имеются нашивки «На Киев». Кроме того, в ролике присутствует бронетехника с аналогичной надписью.

«Киевская верхушка, восседающая в тёплых креслах в своих золотых кабинетах, должна знать, что скоро в их двери постучат воины, чьи сердца переполнены яростью по причине ваших преступных приказов», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни разместил в Telegram видео, на котором сняты шевроны шести украинских подразделений, разгромленных в населённом пункте Метелкино в ЛНР.

