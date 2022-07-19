«Западло с ними воевать». Кадыров опубликовал фото трансгендеров в НАТО

По его словам, стрелять по бегущему по полю боя «разукрашенному созданию с рюкзачком Louis Vuitton», стразами и на шпильках, придётся с закрытыми глазами, «потому что видеть это не можешь».



«Вот они, натовские воины! Нам западло с ними воевать. Дайте нам нормального противника, чтобы мужественный был, чтобы мы могли внукам рассказывать, какой он был страшный и опасный» — возмутился он.



Кадыров отметил, что «именно эти «ценности» Запад пытается пропагандировать по всем фронтам», что уже «дало свои плоды на Украине», однако в России такого никогда не будет.



Глава Чечни добавил, что Рубикон уже пройден и РФ «будет противостоять мерзости и сатанизму до победного конца».

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале пародийный ролик, в котором президент Украины Владимир Зеленский становится мишенью бойца батальона «Ахмат», сообщает RT.

