Кадыров опубликовал видео снятых с украинских военных шевронов
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в Telegram-канал видео, на котором сняты шевроны шести украинских подразделений, разгромленных в населенном пункте Метелкино в ЛНР.
«В одном маленьком поселке оказались как минимум 6 разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», - подчеркнул Кадыров.
Он обратил внимание на шевроны «Правого сектора»*, напомнив, что в ноябре 2013-го «устроили провокацию на Евромайдане, а как только стало жарко, организованно покинули место столкновения с милицией».
«Эта тактика, впрочем, используется нациками и сейчас, но в Метёлкино она мало помогла», - подчеркнул Кадыров.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» и «денафикация» Украины.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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