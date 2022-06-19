Кадыров опубликовал видео снятых с украинских военных шевронов

«В одном маленьком поселке оказались как минимум 6 разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения. Несомненно, это была важная стратегическая точка для ВСУ, которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга», - подчеркнул Кадыров.

Он обратил внимание на шевроны «Правого сектора»*, напомнив, что в ноябре 2013-го «устроили провокацию на Евромайдане, а как только стало жарко, организованно покинули место столкновения с милицией».

«Эта тактика, впрочем, используется нациками и сейчас, но в Метёлкино она мало помогла», - подчеркнул Кадыров.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» и «денафикация» Украины.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

