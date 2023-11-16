Кадыров объяснил, кого называет «братьями» в отряде «Ахмат»

Москвичей предупредили о возможной гололедице на дорогах

Новые проезды и надземный переход появятся в районе Москва-Сити

Несколько десятков человек доставили в полицию после драки на стройке в столице

Банки начали использовать банкоматы московского производства

Власти Москвы будут компенсировать кинопроизводителям 100% затрат при съемках в городе