Кадыров объяснил, кого называет «братьями» в отряде «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, кто такие «братья» в военной операции на Украине.

«Мы называем братьями тех, кто в трудную минуту не бросил, не оставил, помог, рискуя самым дорогим», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Кадыров также добавил, что в отряде «Ахмат» не может быть «сослуживцев», а только «братья». По его словам, таков принцип службы в его рядах. Публикацию глава республики проиллюстрировал видео с СВО, на котором один из бойцов «Ахмата» получает ранение, а группа товарищей спешит ему на помощь.

Ранее сообщалось, что Вика и Вадим Цыгановы навестили вагнеровцев, ставших членами полка «Ахмат».


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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияРамзан Кадыров

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