Вика и Вадим Цыгановы навестили вагнеровцев, ставших членами полка «Ахмат
Певица Вика Цыганова и её супруг Вадим посетили бывших вагнеровцев, которые стали членами полка «Ахмат». Видео встречи в своём Telegram-канале опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Исполнительница рассказала, что общалась с командиром полка Апти Алаудиновым и назвала его «первым лицом, к которому приходят наши ребята православные».
«Командир «Ахмата» – это образованнейший человек... говорит как пророк своего времени», - отметила Цыганова, указав, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина «так говорить не умел и никогда не говорил».
Ранее певец Юрий Лоза заявил, что Вика Цыганова поет про «Вагнер» хорошие и абсолютно патриотические песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru