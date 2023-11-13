Вика и Вадим Цыгановы навестили вагнеровцев, ставших членами полка «Ахмат

Исполнительница рассказала, что общалась с командиром полка Апти Алаудиновым и назвала его «первым лицом, к которому приходят наши ребята православные».

«Командир «Ахмата» – это образованнейший человек... говорит как пророк своего времени», - отметила Цыганова, указав, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина «так говорить не умел и никогда не говорил».

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что Вика Цыганова поет про «Вагнер» хорошие и абсолютно патриотические песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

