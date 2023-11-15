Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей Кадырова

О блокировке аккаунтов сыновей главы республики сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, также недоступна страница о деятельности руководителя региона.

В беседе с ТАСС Дудаев объяснил блокировку страхом «заокеанских надзирателей «свободы слова» перед Чечней.

«Они рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», - сказал министр.

«Радиоточка НСН» напоминает, что страницу главы Чечни в Instagram заблокировали в 2017 году. В 2022 году видеохостинг YouTube заблокировал канал «Вайнах» без объяснения причин.

