Instagram заблокировал аккаунты трех сыновей Кадырова

Аккаунты сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата, Адама и Эли заблокированы в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

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О блокировке аккаунтов сыновей главы республики сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, также недоступна страница о деятельности руководителя региона.

В беседе с ТАСС Дудаев объяснил блокировку страхом «заокеанских надзирателей «свободы слова» перед Чечней.

«Они рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле», - сказал министр.

«Радиоточка НСН» напоминает, что страницу главы Чечни в Instagram заблокировали в 2017 году. В 2022 году видеохостинг YouTube заблокировал канал «Вайнах» без объяснения причин.

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
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