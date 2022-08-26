Кадыров обратился к Путину с просьбой дать возможность быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале попросил президента РФ Владимира Путина не затягивать специальную военную операцию на Украине.

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Он обратился к главе государства с просьбой дать возможность закончить спецоперацию, отметив, что чеченские бойцы умеют воевать, так как делали это всю жизнь

«Ещё раз очень прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию... Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что если бы поступил соответствующий приказ, то он «давно забрал бы Киев», и президент Украины Владимир Зеленский и прочие «были бы уже в подвале на допросах».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир ПутинРамзан Кадыров
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