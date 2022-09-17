Пасечник предупредил, что проводить расследование провокации в Изюме Киев не будет
По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, провокация в Изюме с обнаружением массового захоронения потребовалась Киеву для «картинки» в западных СМИ. Глава ЛНР считает, что расследования дела ждать не стоит, передает ТАСС.
Причину смерти погибших украинские власти устанавливать не стали, сразу начав обвинять Россию, подчеркнул Пасечник.
«Но для «картинки» в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина и этому должны поверить на слово», — отметил он.
Пасечник провел параллель с инцидентом в Буче и заявил, что, как и там, о жертвах в Изюме никто не вспомнит в СМИ через несколько дней и расследование тоже не будут проводить.
По данным главы ЛНР, новые провокации по примеру Бучи могут быть организованы в Купянске и других населенных пунктах, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать из региона, остались в заложниках у украинских войск. Люди, которые не могут покинуть область, подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских и западных военных. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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