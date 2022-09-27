«Угрозы нет»: Аналитик объяснил, почему Россия не применит ядерное оружие

Можно ждать провокаций со стороны Запада, однако Россия не пустит первой в ход ядерное вооружение, заявил НСН Константин Сивков.

Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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Ранее Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в Telegram, в котором не исключил применение ядерного оружия в отношении Украины и подчеркнул, что Россия будет действовать в соответствии со своей доктриной. Так он прокомментировал последние заявления США о ядерной угрозе со стороны РФ. Сивков убеждён, что о применении Россией ядерного оружия говорить не приходится.

«Сегодня Россия не применяет даже такое высокоэффективное средство поражения площадных целей, как ковровая бомбардировка с самолётов. Россия работает только с высокоточным оружием для поражения точечных целей. У нас нет необходимости применять ядерное оружие в сложившихся условиях против Украины даже на ближайшую перспективу. Оно может быть применено только в случае возникновения угрозы существованию нашего государства или определённой его территории. Ни того, ни другого сейчас нет, поэтому разговоры о применении ядерного оружия считаю чушью», — подчеркнул Сивков.

Однако собеседник НСН отметил, что ядерные удары могут быть нанесены со стороны Запада.

«Поражение на Украине будет означать крах западного мира. От Запада вполне можно ожидать полномасштабной провокации с применением ядерного оружия. Возможно, это будет удар со стороны американцев ракетным оружием или атака диверсионной группой, к примеру, по одной из атомных станций, по тому же Чернобылю. Такой вариант представляется мне наиболее вероятным», — сказал он.

Аналитик также объяснил, почему Россия не использует определённые виды вооружения.

«На мой взгляд, всё дело в излишней осторожности. Сегодня это недопустимые ограничения, накладываемые на действия наших Вооруженных сил», — заключил Сивков.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что мобилизация снизит риск применения Россией ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияЯдерное Оружие
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