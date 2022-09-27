Песков оценил заявление Медведева о ядерном оружии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём заявлении о возможности применения Москвой ядерного оружия, сделал отсылку к доктринальным документам, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, являются ли высказывания политика официальной позицией российского руководства, он посоветовал вспомнить соответствующие положения доктрины.
«Там же была отсылка к нашим доктринальным документам. Поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующие положения ядерной доктрины», - заключил представитель Кремля.
Ранее Медведев заявил, что Россия вправе применять ядерное оружие при необходимости в соответствии с ядерной доктриной, сообщает RT.
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