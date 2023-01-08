Из украинского плена вернулись 50 российских военных

«Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны России, освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Затем они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские военные нанесли массированный ракетный удар по местам временной дислокации украинских военных в Краматорске. Ликвидировано более 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская операция стала актом возмездия за удар украинской стороны, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России в воскресенье, 8 января.