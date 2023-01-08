Из украинского плена вернулись 50 российских военных
В результате переговоров из украинского плена на родину вернулись 50 российских военных. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«Восьмого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - заявили в ведомстве.
По данным Минобороны России, освобожденных военнослужащих доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Затем они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее российские военные нанесли массированный ракетный удар по местам временной дислокации украинских военных в Краматорске. Ликвидировано более 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская операция стала актом возмездия за удар украинской стороны, нанесенный по пункту временной дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны России в воскресенье, 8 января.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- ВКС России уничтожили пять военных самолетов Украины
- Из украинского плена вернулись 50 российских военных
- В Минобороны раскрыли данные об операции возмездия на удар ВСУ по Макеевке
- Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву
- «Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться
- СМИ: Ракеты РФ «Циркон» оказались настоящим кошмаром для Запада
- СМИ: Россия ликвидировала украинскую технику под Кременной
- Умер писатель Алексей Слаповский
- В Госдуме заявиле о сбитом ВСУ украинском МиГ-29
- Вучич: командование НАТО отклонило запрос Сербии о введении полиции и армии в Косово
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru