Ветеран «Альфы»: Россия не согласится обменять мирных жителей на еду для боевиков на «Азовстали»

Предложение украинских военных об обмене мирных жителей комбината «Азовсталь» на еду и медикаменты выполнены не будут. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, у «бандитов» кончаются запасы еды, воды и боеприпасов, «а количество трупов на «Азовстали» даёт такой смрад, что, судя по всему, там жить опасно». Гончаров полагает, что блокированным Вооруженными силами РФ и добровольцами ДНР украинским военным, в любом случае деваться некуда.

Также собеседник агентства не исключил, что с военными ВСУ в катакомбах комбината находятся наёмники или действующие офицеры стран НАТО. По мнению Гончарова, эти «бандиты» не должны выйти с «Азовстали» живыми.