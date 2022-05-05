Ветеран «Альфы»: Россия не согласится обменять мирных жителей на еду для боевиков на «Азовстали»
Предложение украинских военных об обмене мирных жителей комбината «Азовсталь» на еду и медикаменты выполнены не будут. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По его словам, у «бандитов» кончаются запасы еды, воды и боеприпасов, «а количество трупов на «Азовстали» даёт такой смрад, что, судя по всему, там жить опасно». Гончаров полагает, что блокированным Вооруженными силами РФ и добровольцами ДНР украинским военным, в любом случае деваться некуда.
Также собеседник агентства не исключил, что с военными ВСУ в катакомбах комбината находятся наёмники или действующие офицеры стран НАТО. По мнению Гончарова, эти «бандиты» не должны выйти с «Азовстали» живыми.
Ранее в РИА Новости сообщили со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению завода, что бойцы ВСУ, заблокированные на «Азовстали», предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. По словам источника, украинские военные предупредили, что безвозмездно отпускать они больше никого не будут.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту Владимиру Путину, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков. Путин приказал отменить штурм предприятия и снова предложить находящимся там военным сдаться. Российская сторона пообещала им сохранение жизни и медицинскую помощь раненым.
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